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Öğretmenlerinden izin alıp dersten çıktılar, tellere takılan köpeği kurtardılar

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir lisenin duvarında tellere takılı kalan köpeği gören öğrenciler, öğretmenlerinden izin alarak dersten çıkıp köpeği takıldığı tellerden kurtardı.Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji (DTSO) Koleji yanındaki bir sitenin bahçe duvarında meydana geldi.

Diyarbakır’da bir lisenin duvarında tellere takılı kalan köpeği gören öğrenciler, öğretmenlerinden izin alarak dersten çıkıp köpeği takıldığı tellerden kurtardı.
Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji (DTSO) Koleji yanındaki bir sitenin bahçe duvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hamza Aytulun ve Hebun Kılıç adlı iki öğrenci derste iken köpeğin uğultularını duydu. Camdan bakan öğrenciler tellere takılı kalan köpeği görünce öğretmenlerinden izin istedi. Dersten çıkmalarına izin vermeyen öğretmen öğrencilerin gözyaşları içerisinde ’Öğretmenim isterseniz okuldan atın biz gidip yardım edeceğiz’ deyince öğretmen çocukların köpeği kurtarmalarına izin verdi. Öğrenciler köpeğin bulunduğu yere gidip hayvanı takıldığı tellerden kurtardı. O anları sınıf öğretmeni cep telefonu ile kaydetti.
Köpeği kurtaran Hamza Aytulun, ağlayan köpeğin sesini duyunca yardıma koştuğunu söyledi. Aytulun, "Pencereden bakıyordum, köpeğin tellerin arasında sıkışıp kaldığını gördüm, köpeğin ağlama seslerini duyunca hocadan izin aldım, gidip köpeğin ayağını çıkarmaya çalıştık, köpeği kurtardık" dedi.
Hebun Kılıç ise, "Havlama sesi geldi ben ile Hamza baktık, köpek tellerin arasında kalmıştı. Hamza hocayı beklememizi istedi bende beklemeyelim okulda atsa dahi bile çıkacağım dedim. Hoca geldi izin aldık, ben ile Hamza’yı gönderdi, tellere sıkışan köpeği ayaklarından tutup çıkardık" diye konuştu.

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