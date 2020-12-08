Oğuz boylarının kültürel mirası Cengerli Kilimi ekonomiye kazandırılıyor

Selçuklu döneminde Erzincan’a yerleşen Oğuz boylarının kültürel mirası olan Cengerli Kilimi yerel aktörlerin imkânlarıyla yaşatılmaya çalışılarak dünyaya açılacak.

Erzincan Belediyesi tarafından hazırlanan ve bir kalkınma ajansının 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında onaylanan “Cengerli Kilimi; Coğrafi İşaret Alımı ile Pazarlama ve Tanıtım Amaçlı İnternet Sitesi Kurulumu” teknik destek projesinin sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında; Refahiye Cengerli köyüne özgü bir ürün olan “Cengerli Kilimi” kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla ilk etapta coğrafi işaret belgesi alınarak markalaşması ve kurulacak internet sitesi sayesinde tanıtılması ve pazarlanması hedeflenmekte.

Cengerli Kilimi çözgü ve örgü iplerinin hakiki yünden ve renklendirme işleminin kök boya kullanılarak yapılması; dokunan kilimlerin motifleri ve renkleriyle dönemin savaşlarını, sevinçlerini ve duygularını yansıtan özellikleri ile bölge için katma değer yaratma potansiyeli yüksek bir ürün.

Bu kültürel zenginliğin markalaşması, tanıtılması ve ekonomiye kazandırılması kilimi üreten yöre halkına ve üretim sürecinde yer alan kurum ve işletmelere ekonomik avantaj sağlayacak.



