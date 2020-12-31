Oğuzeli Belediye Başkan’ı Kılıç’tan yeni yıl mesajı

Yeni yıl mesajı yayımlayan Oğuzeli Belediye Başkan’ı Mehmet Sait Kılıç, yeni yılda da Oğuzeli için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yeni yıl mesajı yayımlayarak, vatandaşların yeni yıllarını kutladı. Mesajda pandemi şartları nedeniyle zor bir yıl geçirilse de Oğuzeli Belediyesi olarak hizmetten hiç geri durmadıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “2021 yılında hizmetlerimiz ve hayata geçireceğimiz projelerimizle Oğuzelimiz’e daha güzel hizmetler sunacağız” dedi.

"2021’de sevgi, barış ve hoşgörü hakim olsun"

Başkan Kılıç yayımladığı mesajında, “2021 yılının, sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularının egemen olduğu, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği terörden, her türlü salgın hastalıktan ve şiddetten uzak, bir yıl olmasını diliyorum. Pandemi şartları nedeniyle zor bir yıl geçirilse de Oğuzeli Belediyesi olarak hizmetten hiç geri durmadık. İnşallah 2021 yılında Oğuzelimiz’i kalkındırmak adına daha güzel hizmetler ve projeler hayata geçireceğiz. Daha yaşanabilir bir Oğuzeli için gücümüze inanarak yılmadan yorulmadan ilerleyeceğiz. 2021 yılında da geçen yıllar olduğu gibi ilçemizi her yönden daha ileriye götürmenim heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı gerçekleştireceğiz. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir yer olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemiz, milletimiz, Oğuzelimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını diliyor, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yâd ediyor, pandemi dolayısıyla vefat eden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

