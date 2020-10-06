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Oğuzeli Belediyesi ödüle doymuyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.10.2020 14:39 | Son Güncelleme

Oğuzeli Belediyesi’nin İpekyolu Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde hayata geçirdiği ’Deliklitepe Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri ile Turizmde Yerini Alıyor’ projesi Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ’Proje Ödülü’nü kazandı.Tarihi Kentler Birliği tarafından kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin yaşatılması ve korunması için yerel yönetimleri özendirme ve koruma bilinci yaratma amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına 39 belediye, toplam 67 proje ile başvurdu.

Oğuzeli Belediyesi’nin İpekyolu Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde hayata geçirdiği ’Deliklitepe Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri ile Turizmde Yerini Alıyor’ projesi Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ’Proje Ödülü’nü kazandı.
Tarihi Kentler Birliği tarafından kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin yaşatılması ve korunması için yerel yönetimleri özendirme ve koruma bilinci yaratma amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına 39 belediye, toplam 67 proje ile başvurdu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda, Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 1 jüri özel ödülü, 8 proje, 8 uygulama, 8 süreklilik ve 13 başarı ödülü verildi.
“Kültürümüzü günümüzden geleceğe taşıyacak bir proje”
‘Delikli Tepe Seyir Terası Projesi’ni ödülle taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu ödül belediyemizin, Oğuzeli’nin tarihi ve kültürel mirasına ne kadar önem verdiği ve sahip çıktığını ispatlayan bir ödüldür” dedi.
Oğuzeli tarihini yeniden canlandıracaklarını ifade eden Kılıç, “Delikli Tepe Seyir Terası Projesi’nde ki amacımız turizm tesisleşmesinin önünü açmak, yatırımcıları bölgeye çekmek ve Kültür Turizm altyapısını oluşturmak. Bu proje Oğuzelimiz’in tarihini yeniden ayağa kaldırıp, bölgemizin kendisine has tarihini ve kültürünü günümüzden geleceğe taşımak adına muhteşem bir proje. Her şeyden önce benim ve çalışma arkadaşlarımın çok keyif alarak hayata geçirdiği bir proje. Deliklitepe yapılan yatırımlar ve çalışmalar sayesinde bölgeye alternatif olacak. Bu vesileyle de Oğuzelimiz hak ettiği turistik değeri kazanacak. Tarihi ve Kültürel yapısı ile sadece Gaziantep’in değil Güneydoğu bölgesinin parlayan yıldızı olacak. Jüri heyetinin yaptığı değerlendirmelerin ardından Proje Ödülüne layık görülmesinin sevincini yaşıyoruz. Bölgemizin kültürünü, tarihi doğru ve planlı yatırımlarla günümüzden geleceğe taşımak adına yürüttüğümüz farklı ve dikkat çekici projelerimizin ülke çapında yakından takip edilip, özel ödüllere layık görülmesi bizleri gururlandırıyor. Delikli Tepe Seyir Terası Projesini ödüle layık gören Tarihi Kentler Birliği Başkanımıza, Yönetim Kuruluna ve Jüri Heyetine şahsım ve Oğuzelili hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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