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Oğuzeli MYO’da kadına yönelik şiddet konferansı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu tarafından Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Konferansı düzenlendi.Konuşmasında şiddet ve şiddet türlerine değinen Psikolog Gamzenur Toraman, son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddetin nedenlerinden bahsederek, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi olarak kadınları her türlü desteklerini söyledi.

Oğuzeli MYO’da kadına yönelik şiddet konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu tarafından Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Konferansı düzenlendi.
Konuşmasında şiddet ve şiddet türlerine değinen Psikolog Gamzenur Toraman, son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddetin nedenlerinden bahsederek, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi olarak kadınları her türlü desteklerini söyledi. Rojbin Dayıoğlu ise konuşmasında İstanbul sözleşmesi ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra, kadınların şiddete uğradıklarında hangi kurum ve kuruluşlara başvurması gerektiği hakkında bilgilendirdi.
GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, kadınların iş yaşamı ve toplumda hak ettikleri yere gelebilmeleri için kendilerinin, işverenlerin ve toplumun kadına bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, bunun için öncelikli adımın eğitim olduğunu vurguladı.

Oğuzeli MYO’da kadına yönelik şiddet konferansı

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