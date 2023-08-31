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Oğuzhan Koç ile anılıyordu! Dilan Çiçek Deniz'den sürpriz aşk iddiasına yanıt geldi "Kişilik haklarına tacizdir"

31.08.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda, Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, sürpriz bir şekilde ilişkilerinin sonlandığını açıklamıştı. Son dönemde adı Oğuzhan Koç ile anılan ünlü güzel, çıkan haberlere isyan etti.

Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sürpriz aşk iddialarına yanıt verdi. Oğuzhan Koç ile bir ilişki içinde olduğu haberlerine ateş püsküren Deniz'e hayranlarından büyük destek geldi.

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Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin baş sıralarında yer alıyor.

Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ilişkiye başlayan ve sessiz sedasız ayrılan Deniz'in adı bir süredir Oğuzhan Koç ile anılıyordu.

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Ünlü oyuncu Instagram hesabından bir yazı paylaşarak çıkan haberlere adeta ateş püskürdü.

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Uzun bir yazı paylaşan Deniz, 'Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile hakkımda çıkan "Aşk mı yaşıyorlar" haberi tamamen yalandır. Sadece 15 dakika kaldığım mekanda, tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile fark etmediğim biriyle sormadan - araştırmadan yapılan haberler magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir...

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Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım..." yazdı.

Ünlü oyuncuya hayranlarından destek yağdı.

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