Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan neden ayrıldığını açıkladı

Hollanda’nın Feyenoord takımında kiralık olarak forma giyen Oğuzhan Özyakup, Yunus Emre Enstitüsü’nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan #EvdeKalZindeKal etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan Feyenoord’a kiralık olarak transfer olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "6 ay kiralandım ama 2-3 ay sürdü. Benim de hedeflerim vardı. Beşiktaş’ta biraz zor bir dönem geçirdim, Feyenoord’a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim. Hollanda’dayım. Her şey yolunda. Evde elimden geldiğince idman yapıyorum" dedi.

"HOLLANDA'DA DIŞARI ÇIKABİLİYORSUN AMA..."

Hollanda’daki antrenmanları hakkında da bilgi veren Oğuzhan Özyakup, "Kulübümüz bir program gönderdi, uygulamalar üzerinden idman yapıyoruz. 45 dakikalık idman oluyor. Hollanda’da dışarı çıkabiliyorsun ama 3 kişiden fazla grup oluşturamıyorsun. 1.5 metrelik mesafe olması gerekiyor. Genellikle parkta tek başıma koşu yapıyorum. Arkadaşımın spor salonu var onunla mesafeyi koruyarak idman yapıyorum. Uygulama üzerinden fitness hocası ile bir araya geliyoruz. Hocamız tüm hareketleri gösteriyor. Sabah 10-11’de terasımda idmanı yapıyorum" diye konuştu.