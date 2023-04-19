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  4. Oğuzlar cevizinde zirai don nedeniyle yüzde 90 verim kaybı bekleniyor

Oğuzlar cevizinde zirai don nedeniyle yüzde 90 verim kaybı bekleniyor

19.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde meydana gelen zirai don nedeniyle bu yıl ceviz üretimi olumsuz etkilenecek.

Çorum'un coğrafi işaret tescili bulanan Oğuzlar cevizi, hasat döneminde daha dalından inmeden alıcı buluyor.

Kolay kırılan ince kabuğu, lezzeti, beyaz rengi, yüksek yağ oranı gibi özellikleriyle tüketiciden talep gören Oğuzlar cevizinin fidanı da çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

Bu yıl mart ayı sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle Oğuzlar cevizinde önemli ölçüde rekolte kaybı bekleniyor.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine, Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin Oğuzlar'dan karşılandığını söyledi.

Cevizin ilçenin en önemli gelir kaynağı olduğunu belirten Hantal, "Cevizimiz bu yıl 30 Mart'ta ülkemiz genelinde yaşanan soğuk hava dalgasından etkilendi. Verimin yüzde 90'a yakınında kayıp oluştuğunu gördük. Zirai donla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduk. Hasar tespit çalışması yapıldı. Bu sene ürünümüzün az olacağından üretici mağdur. Oğuzlar'ın afet bölgesi ilan edilmesi için devletimizden yardım talep ettik." dedi.

Hantal, bazı ağaçlarda meyvenin dalıyla soğuktan etkilendiğini, bunun zirai donun şiddetini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Ceviz üreticisi Baki Ceylan ise bu yıl zirai don nedeniyle hasat yapamayacaklarına işaret ederek, "Mart ayı sonunda kar yağışı ve ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altında düşmesi, Oğuzlar'da cevizi olumsuz etkiledi. Devletten destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Oğuzlar hasat

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