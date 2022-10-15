YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi

Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi

15.10.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali etkinlikleri maden kazası nedeniyle iptal edildi

ÇORUM (AA) - 18. Oğuzlar Geleneksel Ceviz Festivali'nin ikinci gün etkinliklerinin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Amasra'da yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülü olduklarını bildirdi.

Yıldırım, "Bartın'da yaşanan elim kazadan dolayı festivalimizin 2. gün etkinlikleri iptal edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandıÇorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama:
Galatasaray'da Kayserispor maçı kamp kadrosu belli olduGalatasaray'da Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Çorum Bartın Amasra Oğuzlar

Çorum Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:31
İkindi
15:36
Akşam
18:08
Yatsı
19:27
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.