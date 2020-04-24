Oğuzlar’da sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çorum’un Oğuzlar İlçesinde Kaymakamlık ve ilçe Belediye Başkanlığı tarafından koronavirüs dolayısıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması için çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "Yüce Allah’ın bizlere emaneti olan, çaresizliğini, açlığını dile getiremeyen sokak hayvanlarına bakmak hepimizin görevi. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı sokaklarda bakıma muhtaç hale gelen hayvanların aç kalmaması için İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte doğaya yem bırakıyoruz.” dedi .



