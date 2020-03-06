OKA Bilgilendirme Toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında oluşturulacak projeler konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Büyük Amasya Oteli’ndeki programa, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, daire amirleri ve diğer görevliler katıldı.

Toplantıda, OKA İl Koordinatörü Erdin Güden ile Program Yönetim Birimi Uzmanı Dursun Demir, programa ilişkin katılımcılara bilgilendirme yaptı.

