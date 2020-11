OKA’dan Çoruminia Projesi’ne ziyaret

“Bölgemizde turizm altyapısını geliştirmeye yönelik her bir yatırım turizm gelirinin artmasını sağlayacak”

Genel Sekreter V. İ. Ethem Şahin, ajansın çalışma programında yer alan Sonuç Odaklı Programlardan bir tanesinin “Kültür Ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı” olduğunun altını çizerek, “Çoruminia Projesi bu sonuç odaklı programın hedeflerine de uygun olarak Çorum ilinin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri bir arada tanıtmak, bilinirliklerini artırmak, Çorum ve bölge turizminin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bölgemizde turizm altyapısını geliştirmeye yönelik yapılan her bir yatırım ve uygulanan her bir proje turizmden elde edilen gelirin artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Ajansın kurulduğu günden beri bölge turizminin geliştirilmesine odaklandığını belirten Şahin, Çorum’un Hitit Uygarlığına başkentlik yapmış olmasının yanında doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürüyle TR83 Bölgesinin turizmi içerisinde önemli bir değer teşkil ettiğini söyledi. Covid-19 nedeniyle turizmde yaşanan durgunluğun en kısa zamanda ortadan kalkması temennisinde bulunan Şahin, ilgili paydaşlarla turizm alanında yenilikçi projeler geliştirmek üzere ajans olarak iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.