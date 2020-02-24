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OKA’dan TR83 Bölgesi için rapor

SAMSUN HABERLERİ  | 24.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), "TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi Hedef Pazar Analizi Raporları" hazırlıyor.2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla, OKA öncülüğünde ve koordinasyonunda; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği ile hayata geçen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezinin, TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.12 firma ve 4 sektör için hedef pazar analizi raporuBelirlenen hedef doğrultusunda 2020 yılında OKA tarafından, bölgenin uzmanlaşma alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine sağlanması için 12 firma ve 4 sektör hedef pazar analizi raporu için hazırlık çalışmaları başlatıldı.Çalışmalar kapsamında bölge illerinde; mermer, değirmen makineleri, mobilya ve yaş-meyve sebze sektörleri raporları hazırlanacak; ayrıca makine, mermer, metal, medikal, gıda ve tekstil sektörlerinden ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla belirlenen firmaların da hedef pazar analizleri yapılacak.Nisan ayında tamamlanması öngörülen rapor içeriklerinde; ürün tanımı, müşteri profili, hedef endüstri, matris hedef pazar, hedef ülkenin belirlenmesi, ürün ihracat gereksinimleri, ülke açıklamaları, ticarette dikkat edilmesi gereken hususlar, pazara giriş stratejisi gibi bilgiler yer alacak.

OKA’dan TR83 Bölgesi için rapor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), "TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi Hedef Pazar Analizi Raporları" hazırlıyor.
2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla, OKA öncülüğünde ve koordinasyonunda; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği ile hayata geçen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezinin, TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

12 firma ve 4 sektör için hedef pazar analizi raporu
Belirlenen hedef doğrultusunda 2020 yılında OKA tarafından, bölgenin uzmanlaşma alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine sağlanması için 12 firma ve 4 sektör hedef pazar analizi raporu için hazırlık çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında bölge illerinde; mermer, değirmen makineleri, mobilya ve yaş-meyve sebze sektörleri raporları hazırlanacak; ayrıca makine, mermer, metal, medikal, gıda ve tekstil sektörlerinden ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla belirlenen firmaların da hedef pazar analizleri yapılacak.
Nisan ayında tamamlanması öngörülen rapor içeriklerinde; ürün tanımı, müşteri profili, hedef endüstri, matris hedef pazar, hedef ülkenin belirlenmesi, ürün ihracat gereksinimleri, ülke açıklamaları, ticarette dikkat edilmesi gereken hususlar, pazara giriş stratejisi gibi bilgiler yer alacak.

OKA’dan TR83 Bölgesi için rapor

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