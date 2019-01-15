Okan Buruk: Aatif Chahechouhe ile ilgili bugün net gelişme bekliyoruz

Okan Buruk, takımının Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci yarısına, ligin en formda takımlarından biri önünde başlayacak olmanın zorluğuna değinen Buruk, Kasımpaşa'nın da Diagne ve Eduok gibi önemli eksikleri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "İkinci yarıya iyi hazırlandık. Oyuncu performanslarımız iyiydi. Maça hazırlanıyoruz. İki yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Ayrılan ve ayrılacak arkadaşlarımız var. Aramıza katılacak arkadaşlarımız da olacak. Transferde, tam hayal ettiğimiz gibi kampa oyuncuları yetiştiremedik. Kampın son gününe iki arkadaşımız yetişti. Ara transfer zor işliyor." Çok iyi oyuncular bulduklarını ama transfer çalışmalarının istendiği gibi gitmediğini vurgulayan Buruk, "Her şeye rağmen kadromuzu ilk maça hazırlıyoruz. Transferle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu hafta iki oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Belirlediğimiz mevkiler var. Stoper, sol bek, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu transfer etmek istiyoruz. İnşallah bu maça (Kasımpaşa) yetiştiririz." ifadelerini kullandı.

"AATIF İLE İLGİLİ BUGÜN NET GELİŞME BEKLİYORUZ" Okan Buruk, Aatif Chahechouhe'nun çok istedikleri bir oyuncu olduğunu kaydederek, "Aatif ile ilgili bugün net gelişme bekliyoruz. Biz elimizden gelen en iyi teklifi yaptık. Aatif tekrar kulübü ile konuşacak. Burada Fenerbahçe Kulübü de oyuncunun Çaykur Rizespor'a gelmesi için çok yardımcı oldu." diye konuştu. Bu transferde ufak tefek pürüzler kaldığını aktaran Buruk, "İnşallah bugün çözülür, biter ve aramıza katılır. İstediğimiz, Türkiye ligini bilen, yetenekli bir oyuncu. Katkı sağlayacak bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu. İstedikleri başka oyuncular da olduğunu dile getiren Buruk, "Başakşehir'den ve farklı takımlardan oyuncular var. Bu anlamda biraz dezavantajlıyız. Ligin son sırasında olduğumuz için çok iyi oyuncularla görüşmek yeterli olmuyor." açıklamasında bulundu. Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı istediklerini ancak kulübünün bırakmadığını belirten Buruk, "Yurt dışında görüştüğümüz üç oyuncu var. Kasımpaşa maçı öncesi aksilik yaşanmazsa, bir oyuncu kadromuza katılacak. Nakoulma hazır geldi. Bu da bizi çok sevindirdi. Sanki iki gün önce son maçını oynamış. Maç ritmine de adapte edeceğiz." şeklinde konuştu.