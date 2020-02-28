SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz

Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.02.2020 01:09 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Suriye’den gelen şehit haberleriyle bu sevinçlerinin yarım kaldığını belirterek, "Türk askerinin, Türkiye’nin başı sağ olsun. İnşallah bu sayı artmaz. Bugün üzüntülü bir gün yaşıyoruz. Galibiyeti de Mehmetçiğimize hediye ediyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Başakşehir, deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting CP’yi sahasında uzatmalar sonucunda 4-1 yenerek adını son 16’ya yazdırdı.

"GALİBİYETİ MEHMETÇİĞİMİZE HEDİYE EDİYORUZ"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk maçta alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından bu maça çıkarken turu geçmek için elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık. 120 dakikalık oyun içerisinde büyük bölümünde çok üstündük. Birçok pozisyon bulduk ve birçok gol attık. Uzatma dakikalarında bile turu geçeceğine inanan bir Başakşehir takımı vardı. Günün sonunda 4-1’lik galibiyet. Bizim için bir tarih. Türk futbolu adına önemli günlerden biri oldu. Aldığımız sonuç ülke puanını yukarıya çekmemiz çok önemliydi. Bunu yaşadığımız ve yaşattığımız için çok mutluyuz. Maçtan sonra sevindik. Ama bir anda da gelen şehit haberleriyle bu sevincimiz yarım kaldı. Türk askerinin, Türkiye’nin başı sağ olsun. İnşallah bu sayı artmaz. Bugün üzüntülü bir gün yaşıyoruz. Galibiyeti de Mehmetçiğimize hediye ediyoruz" diye konuştu.

"HEM BAŞAKŞEHİR HEM DE TÜRKİYE İÇİN İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Okan Buruk, ayrıca Süper Lig’i ve UEFA Avrupa Ligi’ni beraber götürmeye çalışacakları ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki hedeflerin de sorulması üzerine Buruk, "Öncellikle tur tur ilerlemek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir sonraki turda da hedefimiz elimizden geleni yapıp çeyrek finale kalmaya çalışmak. Hem Başakşehir hem de Türkiye için ilerlemek istiyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bu turlarda hangi takımla eşleşeceğimiz de önemli" şeklinde konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu
Okan Buruk'tan Sporting'e mesajOkan Buruk'tan Sporting'e mesaj
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
okan buruk Mehmetçik sporting lizbon Medipol Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

Ali Koç'tan flaş karar

Ali Koç'tan flaş karar

G.Saray'dan derbi sonrası flaş karar

G.Saray'dan derbi sonrası flaş karar

Başakşehir, Avrupa'da yine tarih yazdı

Başakşehir, Avrupa'da yine tarih yazdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göksel Gümüşdağ: Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz

''Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz''

Okan Buruk: Tur için sahada her şeyi yapacağız

Okan Buruk'tan Sporting'e mesaj

Gökhan İnler'den Sporting Lizbon ve şampiyonluk sözleri

Sporting Lizbon ve şampiyonluk sözleri

ÖZET | Çaykur Rizespor - Başakşehir maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de lider değişti

ÖZET | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir maç sonucu: 3-1 (UEFA Avrupa Ligi)

Başakşehir turu zora soktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.