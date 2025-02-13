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Okan Buruk Hagi'yi istiyor! Babası devreye girdi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.02.2025 23:15
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, İskoçya'nın Rangers ekibinde forma giyen Lanis Hagi'yi geçmiş yıllarda transfer etmek istediklerini belirtti. Buruk, Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rumen on numaranın bir gün sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi.

Okan Buruk Hagi'yi istiyor! Babası devreye girdi...

İskoç medyasından The Herald gazetesinin haberine göre, Galatasaray, kariyerini Rangers'ta sürdüren Sarı-Kırmızılıların efsane isimlerinden Gheorge Hagi'nin oğlu Lanis Hagi'yle ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olması Galatasaray'ın elini bu transferde güçlendiriyor.

BABASI İKNA EDECEK

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Galatasaray'da UEFA Kupası ve birçok başarılara imza atarak kulüp tarihine geçen Gheorge Hagi, oğlunu Sarı-Kırmızılı kulübe transferi konusunda ikna edeceği ve bu transferde büyük rol oynadığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE İLGİLENDİK!

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "O çok iyi bir oyuncu, potansiyeli de yüksek. Tekrar ediyorum, geçmişte kendisiyle ilgilendik ama şu anda başka bir takımın oyuncusu. Kim bilir? Belki bir gün Galatasaray'da da oynar." ifadelerini kullandı.

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23:00 40'
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Gheorghe Hagi galatasaray
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