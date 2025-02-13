Okan Buruk Hagi'yi istiyor! Babası devreye girdi...

İskoç medyasından The Herald gazetesinin haberine göre, Galatasaray, kariyerini Rangers'ta sürdüren Sarı-Kırmızılıların efsane isimlerinden Gheorge Hagi'nin oğlu Lanis Hagi'yle ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olması Galatasaray'ın elini bu transferde güçlendiriyor.

BABASI İKNA EDECEK

Galatasaray'da UEFA Kupası ve birçok başarılara imza atarak kulüp tarihine geçen Gheorge Hagi, oğlunu Sarı-Kırmızılı kulübe transferi konusunda ikna edeceği ve bu transferde büyük rol oynadığı öğrenildi.

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "O çok iyi bir oyuncu, potansiyeli de yüksek. Tekrar ediyorum, geçmişte kendisiyle ilgilendik ama şu anda başka bir takımın oyuncusu. Kim bilir? Belki bir gün Galatasaray'da da oynar." ifadelerini kullandı.