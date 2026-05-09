Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası diğer takımlara gözdağı!

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak müzesine bir kupa daha götüren Galatasaray'da tam anlamıyla bayram havası yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camiayı 26. şampiyonluğuna ulaştırarak kırılması güç bir rekora imza atan teknik direktör Okan Buruk, maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde yayıncı kuruluşa çok çarpıcı ve tarihi açıklamalarda bulundu.

"4 SENE ÜST ÜSTE İNANILMAZ BİR OLAY"

Göreve geldiği günden bu yana takımı bambaşka bir seviyeye taşıyan ve kulüp tarihinde bunu başaran ikinci isim olan Okan Buruk, elde edilen zaferin büyüklüğüne dikkat çekti.

Başarılı çalıştırıcı, "Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz." diyerek yaşadığı tarifsiz gururu kelimelere döktü.

"ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK"

Kendisine parantez açmaktan ziyade Galatasaray'a hizmet için burada olduğunun altını çizen Buruk, yönetimi de unutmadı. "Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum." diyen Okan Buruk, asıl bombayı ise konuşmasının sonunda patlattı.

Kazanılan 26. şampiyonluğun ve üst üste gelen 4. kupanın rehavetine kapılmayacaklarının sinyalini veren efsane hoca, "Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim." sözleriyle rotayı şimdiden önümüzdeki sezona çevirdi.