SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası diğer takımlara gözdağı!

Galatasaray'ı 26. şampiyonluğuna ulaştıran Okan Buruk'tan tarihi açıklamalar! Üst üste 4. zaferini kutlayan Okan Buruk diğer takımlara gözdağı verdi.

Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası diğer takımlara gözdağı!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak müzesine bir kupa daha götüren Galatasaray'da tam anlamıyla bayram havası yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camiayı 26. şampiyonluğuna ulaştırarak kırılması güç bir rekora imza atan teknik direktör Okan Buruk, maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde yayıncı kuruluşa çok çarpıcı ve tarihi açıklamalarda bulundu.

"4 SENE ÜST ÜSTE İNANILMAZ BİR OLAY"

Okan Buruk tan şampiyonluk sonrası diğer takımlara gözdağı! 1

Göreve geldiği günden bu yana takımı bambaşka bir seviyeye taşıyan ve kulüp tarihinde bunu başaran ikinci isim olan Okan Buruk, elde edilen zaferin büyüklüğüne dikkat çekti.

Başarılı çalıştırıcı, "Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz." diyerek yaşadığı tarifsiz gururu kelimelere döktü.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk tan şampiyonluk sonrası diğer takımlara gözdağı! 2

Kendisine parantez açmaktan ziyade Galatasaray'a hizmet için burada olduğunun altını çizen Buruk, yönetimi de unutmadı. "Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum." diyen Okan Buruk, asıl bombayı ise konuşmasının sonunda patlattı.

Kazanılan 26. şampiyonluğun ve üst üste gelen 4. kupanın rehavetine kapılmayacaklarının sinyalini veren efsane hoca, "Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim." sözleriyle rotayı şimdiden önümüzdeki sezona çevirdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 2
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Terim'den Galatasaray'a tebrik! "Yeni hedef..."Fatih Terim'den Galatasaray'a tebrik! "Yeni hedef..."
Okan Buruk dünya tarihine geçti! Guardiola'nın rekorunu egale ettiOkan Buruk dünya tarihine geçti! Guardiola'nın rekorunu egale etti
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

13 yaşındaki çocuğa 36 kişi cinsel istismarda bulundu! Bir ili ayağa kaldıran olay

13 yaşındaki çocuğa 36 kişi cinsel istismarda bulundu! Bir ili ayağa kaldıran olay

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.