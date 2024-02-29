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Okan Buruk'tan Türkiye Kupası maçı öncesi Icardi için sakatlık açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.02.2024 20:56
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Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi karşılaşmaya yedek başlarken Okan Buruk yıldız oyuncu için maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenen Icardi yedek soyunurken teknik direktör Okan Buruk konuyla alakalı maç öncesi açıklamada bulundu.

SAKATLIK SÖZLERİ

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Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Icardi ile ilgili dün bir düşüncemiz vardı ama ufak bir darbeden dolayı ağrısı oldu. Onla oynamak istemedik. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Icardi yerine Barış Alper'i seçtik. Oyun içinde forvet oynayabilecek Zaha var. Gidişata göre değişiklik yapabiliriz. Kerem, Barış, Zaha arasında rotasyon yapabiliriz saha içinde. Carlos Vinicius kulübede, oyun devamında kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.


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