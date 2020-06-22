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Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.06.2020 09:39 | Son Güncelleme

Galatasaray - Gaziantep FK maçına hakem Alper Ulusoy'un 90+12'de verdiği karar damga vurdu. Ulusoy, Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un topu 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle endirekt serbest vuruş kararı verirken bu atışın ardından skoru 3-3'e getiren penaltı geldi. Galatasaray cephesi, karara isyan ederken Okan Kocuk'un topu kaç saniye elinde tuttuğu da ortaya çıktı

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken hakem Alper Ulusoy'un son anlardaki kararları maça damga vurdu. 90+12'de Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, topu uzun süre elinde tutunca hakem Alper Ulusoy endirekt serbest vuruş kararı verdi. Bu atışı kullanan konuk ekip Maxim'in düşürülmesi ile hemen ardından penaltı kazanırken mücadele de 3-3 sona erdi. Teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere Galatasaray cephesi, 6 saniye kuralının normalde uygulanmayıp kendilerine uygulandığını savunurken yorumcular da ikiye bölündü.

18.48 SANİYE TOPU ELİNDE TUTUYOR!

beIN Sports'un yaptığı hesaplamaya göre genç kalecinin, topu eline almasıyla topu elinden çıkarması arasında geçen sürenin 18.48 saniye olduğu ortaya çıktı.

KURAL 1998'DE GELDİ

6 saniye kuralı, FIFA'nın kalecilerin topu elinde tutup zaman geçirmelerini önlemek için 1998 yılında getirildi. Kurala göre; topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi halde endirekt serbest vuruş verilir.

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Deniz Çoban: "Koyulmuş ama uygulanmayan bir kural. Ben Türkiye'de en son bu kuralın ne zaman uygulandığını hatırlamıyorum. Alper Ulusoy, kimsenin üzerinde durmadığı bu kuralı uygulayarak, bence hata yapmıştır. Oyun kurallarına göre doğru bir karar ama dünyada hakemlerin titiz davranmadığı bir karar. Böyle bir titizlik görmedik şimdiye kadar. Hakem bunu tolere edebilirdi, kariyerine yakışmadı. Bugüne kadar uygulanan bir karar değil. Alper Ulusoy'un hemen 10 tane böyle çalmadığı pozisyon bulurum, o zaman neden çalmadın derim" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: "Alper Ulusoy'un bundan önce son yönettiği maçta eğer en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralı ihlal edilmediyse ben yorumculuğu bırakacağım. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane!"

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