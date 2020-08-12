Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’dan, Bilecik Valisi Şentürk’e ziyaret

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Okçular Başkanı Yıldız ile bir süre sohbet eden Vali Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik’in kuruluşun ve kurtuluşun kenti olduğunu ifade etti. Yıldız ise, Malazgirt fethinin 949’uncu yıl kutlamaları basın toplantısı programına katılmak üzere Bilecik’i ziyaret ettiklerini dile getirdi. İstanbul AK Parti Milletvekili Hasan Turan’ın da yer aldığı ziyarette, Vali Şentürk ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız, ziyaret anısına çeşitli hediyeler verdi.

Ayrıca Yıldız, Vali Şentürk’e Türk bayrağı rozeti taktı.

