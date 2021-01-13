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Okçuluk Kulüplerine malzeme yardımcı

13.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri’de faaliyet gösteren Okçuluk Kulüplerine Malzeme desteği sağlandı.Kayseri İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Açık Okçuluk Sahasında yapılan Malzeme Dağıtım töreninde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen Okçuluk Malzemelerini İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Spor Kulüplerine teslim etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri’de faaliyet gösteren Okçuluk Kulüplerine Malzeme desteği sağlandı.
Kayseri İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Açık Okçuluk Sahasında yapılan Malzeme Dağıtım töreninde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen Okçuluk Malzemelerini İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Spor Kulüplerine teslim etti. Törende konuşma yapan İl Müdürü Kabakcı; “Gençlik ve Spor Bakanlığımız Kulüplerimize daha iyi şartlarda spor yapması konusunda her türlü imkanı sağlamak için çalışıyor. Bu malzeme destekleri ile birlikte Pandemi sürecini de atlatarak daha çok çalışıp ilimizi ve ülkemizi Ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmenizi temenni ediyor, Spor Malzemelerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Malzeme desteği ile büyük sevinç yaşayan Okçuluk Kulüp Antrenörleri ve Sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.

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