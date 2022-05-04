Okçulukta Avrupa Grand Prix'si başladı

Okçulukta Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix'si sıralama atışlarıyla başladı.

Filibe kentinde yapılan organizasyonda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 681 puanla ilk sırayı elde etti. Milli okçu Mete, Avrupa Grand Prix'sinde ilk iki turu bay geçecek.

Erkekler makaralı yay sıralama atışlarında da milli sporcu Batuhan Akçaoğlu, 712 puanla ilk sırayı aldı.

14 milli okçunun mücadele ettiği organizasyon 7 Mayıs'ta sona erecek.



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