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Okçulukta Avrupa Grand Prix'si başladı

04.05.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçulukta Avrupa Grand Prix'si başladı

Okçulukta Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix'si sıralama atışlarıyla başladı.

Filibe kentinde yapılan organizasyonda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 681 puanla ilk sırayı elde etti. Milli okçu Mete, Avrupa Grand Prix'sinde ilk iki turu bay geçecek.

Erkekler makaralı yay sıralama atışlarında da milli sporcu Batuhan Akçaoğlu, 712 puanla ilk sırayı aldı.

14 milli okçunun mücadele ettiği organizasyon 7 Mayıs'ta sona erecek.

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