Okçulukta Faal Antrenör Bilgilendirme Toplantısı Antalya'da yapıldı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun (TOF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Faal Antrenör Bilgilendirme Toplantısı, Antalya'da yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre iki grup halinde Gloria Sports Arena'da gerçekleşen toplantıya TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu da katıldı.

Programda antrenörler okçuluktaki yenilikler hakkında bilgilendirildi. Milli takımların çalışma programları ve kullandıkları ekipmanlar tanıtılırken, 2022 yılı faaliyet programı hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Topaloğlu, 2022 yılı yol haritasının da istişare edildiği toplantı süresince antrenörlerin dilek ve önerilerini dinledi.

