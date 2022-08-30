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Okçulukta Türkiye Şampiyonası heyecanı Antalya'da yaşanacak

30.08.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçulukta Türkiye Şampiyonası heyecanı Antalya'da yaşanacak

Okçulukta 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 7-11 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, yarışmalara Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yapacak.

Müsabakalar, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek.

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