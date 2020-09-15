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Okey oynarken yakalandılar, cezayı yediler

BİLECİK HABERLERİ  | 15.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Koroma virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında yasak olduğu halde okey oynanmasına müsade eden dernek hakkında işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’te faaliyetlerini sürdüren bir dernekte oyun oynandığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Koroma virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında yasak olduğu halde okey oynanmasına müsade eden dernek hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’te faaliyetlerini sürdüren bir dernekte oyun oynandığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan denetimlerde dernekte 8 kişinin yasak olduğu halde okey oynadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine dernek hakkında tutanak tutularak yasal işlem yapıldı. Okey oynayan 8 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

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