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Oklubalı pazar yerinin cephesi kaplanıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü ilçesi Oklubalı mahallesindeki pazar yerinin dış cephe kaplama çalışması İnönü Belediye Başkanlığı tarafından başlatıldı.İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında Oklubalı mahallesine kazandırılan pazar yerinin 950 metrekarelik dış cephesi trapez sac ile kapatılarak, 3 adet otomatik kapı yapım çalışmasıyla birlikte vatandaşların giriş çıkışları sağlanacak.

Eskişehir İnönü ilçesi Oklubalı mahallesindeki pazar yerinin dış cephe kaplama çalışması İnönü Belediye Başkanlığı tarafından başlatıldı.
İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında Oklubalı mahallesine kazandırılan pazar yerinin 950 metrekarelik dış cephesi trapez sac ile kapatılarak, 3 adet otomatik kapı yapım çalışmasıyla birlikte vatandaşların giriş çıkışları sağlanacak. Pazar yerinin cephesinin kaplama çalışmasıyla birlikte İnönü Belediye Başkanlığı, alışveriş yapan vatandaşların ve tezgah açan pazarcı esnafının zorlu kış aylarındaki soğuklardan korunmasını ve alanın düğün, davet gibi etkinliklerde de kullanılmasını sağlayacak. Dış cephe kaplama çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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