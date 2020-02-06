OKM’de ‘Dünyayı İnsanlık Kurtaracak’ adlı söyleşi gerçekleşti

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Dünyayı İnsanlık Kurtaracak’ adlı belgesel ve söyleşi programı gerçekleşti.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Orhangazi Kültür Merkezi’nde Pelin Asal’ın yönetmenliğini yaptığı Sezi Kalkavan’ın Gana’daki günlerini anlatan TRT yapımı ‘Dünyayı İyilik Kurtaracak’ adlı belgesel gösterimi ve söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Adapazarı Belediyesi birim müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından Afrika’nın en ücra köşelerine kadar yardım elini uzatan Aktivist Sezi Kalkavan, Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen “Dünyayı İyilik Kurtaracak” adlı belgesel ve söyleşi programında sevenleriyle buluştu. Söyleşide konuşan Sezi Kalkavan, “Daha önce uzaktan yardımda bulunduğumuz ülkeye giderek orada onlarla birlikte birebir yaşayarak hissetmek istedim. Çok güçlü bir ırklar ama hep sömürü altında kaldıkları için orada yaşam onlar için çok zor hale gelmiş. Biz orada bir balıkçı köyünde elektriği olmayan, karanlık ve böceklerle dolu yetimhanede tam bir buçuk ay kalarak, anne ve babalarından bir şekilde ayrı kalmış çocuklarla birlikte onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak ve daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla çalıştık. İlk başlarda tek çıktığım bu yolda bana destek olan arkadaşlarımla birlikte artık yılda 6 kez Gana’ya gidiyoruz. Bu yola size güveniyorum diyenlerle çıktık. Gana güvenli bir ülke. Suç oranı çok düşük. Bana giderken en çok sordukları soruların başında korkularımın olup olmadığıydı. Ben korkularıma rağmen bu yola çıktım. Şimdi orası benim ikinci evim gibi oldu. Yılda 6 kez gidiyorum. Biz çok güzel bir ülkeyiz. Gana’ya uzanan yardım elleri her geçen gün halka halka büyüyor. Bu yolculukta benimle birlikte olan ekip arkadaşlarıma TRT’ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program sonunda Başkan yardımcısı Fatih Çelikel, Aktivist Sezi Kalkavan, TRT Belgesel Yönetmeni Pelin Asal ve Yapımcı Cafer Şanal’a hediye takdim etti.

