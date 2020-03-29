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Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel kurulan dezenfeksiyon ekibi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eski ve yeni binalarında temizlik ve dezenfeksiyon yaptı.Özel kıyafetli dezenfeksiyon ekibi, hastanenin tüm birimlerinde, akşam saatlerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel kurulan dezenfeksiyon ekibi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eski ve yeni binalarında temizlik ve dezenfeksiyon yaptı.
Özel kıyafetli dezenfeksiyon ekibi, hastanenin tüm birimlerinde, akşam saatlerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı. Ekipler hiçbir detayı atlamadan tüm odaları, oda içlerinde bulunan bölümleri ve koridorları dezenfekte ettiler. Eldivenli ve maskeli 20 kişiden oluşan temizlik ekibi ise hastanenin tüm bölümlerinde hassas bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekip hastanenin yeni yapılan 827 yataklı yeni binasının hem iç bölümlerinde hem de dış bölümlerinde en ince ayrıntıya kadar temizlik yaptı. Eyüpsultan Belediyesi Temizlik ve Dezenfeksiyon Ekibi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi’ni de hafta içi rutin olarak temizleyip dezenfekte ediyor.

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