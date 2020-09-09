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OKT Trailer’den amatör spor kulüplerine destek

AYDIN HABERLERİ  | 09.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

OKT Trailer ülkenin ve Aydın’ın kalkınmasında önemli rol oynadığının bilinci ile 2020 yılında verdiği eğitim desteklerinin yanında Aydın’da bulunan amatör spor kulüplerine yeni sezon öncesinde destekte bulundu.Sporun gençler üzerindeki pozitif etkisine dikkat çeken OKT Trailer yetkilileri bu kapsamda Aydın Futbol 1.

OKT Trailer’den amatör spor kulüplerine destek

OKT Trailer ülkenin ve Aydın’ın kalkınmasında önemli rol oynadığının bilinci ile 2020 yılında verdiği eğitim desteklerinin yanında Aydın’da bulunan amatör spor kulüplerine yeni sezon öncesinde destekte bulundu.
Sporun gençler üzerindeki pozitif etkisine dikkat çeken OKT Trailer yetkilileri bu kapsamda Aydın Futbol 1. Amatör Küme 3. Grup’ta mücadele eden Işıklı Demirspor Kulübüne destekte bulundu. Amatör spor kulüplerine destek olmanın öneminin farkındalığıyla bu tür takımlarda Türkiye futbolunun gelişmesi açısından büyük değerler çıkabileceğini ve amatör spor kulüplerinin yaşatılması, kabiliyetlerinin ve fiziki şartlarının düzeltilmesi noktasında destek vermeye hazır olduklarına değinen yetkililer, Aydın’da bulunan takımlara katkıda bulunabilmek kulüpte oynayan futbolcuların amatör ruhla mücadele etmelerini sağlamak, onların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına katkıda bulunmak için Işıklı Demirspor
Kulübüne destekte bulunduklarını belirtti.
OKT Trailer yetkilileri, bundan sonraki süreçte de gençlerin kötü alışkanlıklara kapılması yerine spora yönelmeleri ve bu alanda başarılı olmaları adına bu tarz çalışmaları destekleyeceklerinin altını çizerek yeni sezon için başarı temennisinde bulundular.

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