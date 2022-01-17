Oktay Kaynarca'dan şaşırtan çıkış! "EDHO bizi ilgilendirmiyor"

ATV'de ekrana getirilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ekrana getirilmeden final yapması hayranlarından büyük tepki topladı. EDHO'nun dijital bir platformda yayın hayatına başlayacağı konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz akşam Etiler'den bir mekandan çıkarken görüntülenen Oktay Kaynarca, basın mensupları ile sohbet etti. Akşam'da yer alan habere göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dijital platformda yayınlanacak olması ve kadroda olup olmadığı haberlerine açıklık getiren Oktay Kaynarca, şunları söyledi:

"BİZİ UZAKTAN YAKINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİLENDİRMİYOR"

"Benim bir haberim yok, biz yokuz. Biz projenin içinde değiliz öyle bir şey varsa da haberimiz yok, bu konu ile ilgili karar mercii ben değilim. Bu konuları diğer arkadaşlar ile konuşursanız daha sağlıklı olur ama bizi uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgilendirmiyor, bir bilgimiz de yok"



