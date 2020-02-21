YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. “Oku Avcılar” 22 bin kitaplık dev arşiviyle yayında

“Oku Avcılar” 22 bin kitaplık dev arşiviyle yayında

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, ‘Oku Avcılar’ adını verdiği dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdi.

Avcılar Belediyesi, ‘Oku Avcılar’ adını verdiği dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde okurlar binlerce kitaba indirdikleri program sayesinde ulaşabilecek.
Avcılar Belediyesi, yeni bir uygulamaya imza attı. Avcılar’da yaşayanların binlerce kitaba elektronik ortamda istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekleri uygulama hizmete açıldı. Uygulama, Türkiye’de ilk defa binlerce kitaba aynı anda erişilebilme özelliği ile şimdiye kadar hayata geçirilen dijital kütüphaneler arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Geleneksel halk kütüphanelerinin dijitalleşmesinin artık bir tercih olmaktan çok ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “ Yaşam boyu eğitimi destekleyen projemizle tüm engelleri ortadan kaldırarak binlerce kitabı Avcılar halkının parmaklarının ucuna getirdik. Kentlilerimiz bu uygulama ile hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri zaman, diledikleri yerde kitap okuyup, bilgiye ulaşabilecek” dedi.
Halk kütüphanelerini dijital bir platforma taşıyan “Oku Avcılar” uygulaması ile okuyucular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere 28 konu başlığı altında 22 bin kitaba okul dışında da istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. 300’e yakın yayın evinin binlerce e-kitabını kapsayan uygulamaya tablet ya da cep telefonlarından erişim sağlanabiliyor. Uygulama, kullanıcılara sistem üzerinde özel kitaplık oluşturabilme ve okumaya kaldıkları yerden devam edebilme imkanı da sunuyor.
Aynı zamanda Avcılar’daki tüm okullarda uygulamaya konulması planlanan “Oku Avcılar” ile öğrencilerin, formal eğitimin sınırlarını aşıp her ortamda kendilerini geliştirebilmeleri amaçlanıyor. Bilgisayar, tablet ve telefonda kullanılabilen uygulamayla ile öğretmenler öğrencilerine özel bir kütüphane tasarlayarak toplu olarak ödev tanımlayabilecek, öğrencilerin okuma karnelerini periyodik olarak takibini sağlayabilecekler. Kütüphane duvarlarını aşan “Oku Avcılar” dijital kütüphanesindeki kitap sayısının ilerleyen zamanlarda 40 bin kitaba ulaşması planlanıyor.

’Uygulamaya nasıl erişilir’
Kullanıcılar “Oku Avcılar” uygulamasını Google Play ya da APP Strore’dan üzerinden IOS/Android cihazlarına indirerek ad-soyad ve e mail ile sisteme kayıt olabilirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Siirt’te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

Siirt’te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.