YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Okudukları kitapları Nusaybin’deki Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerine gönderdiler

Okudukları kitapları Nusaybin’deki Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerine gönderdiler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.02.2020 14:54 | Son Güncelleme

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü’nün 80 tekvando sporcusu, ‘Okuma Halkası’ sloganı ile okudukları kitapları, Mardin’in Nusaybin ilçesin de bulunan Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerine gönderdiler,Gökmeydan Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü’nün 80 tekvando sporcusu, ‘Okuma Halkası’ sloganı ile okudukları kitapları, Mardin’in Nusaybin ilçesin de bulunan Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerine gönderdiler,
Gökmeydan Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. ‘Okuma Halkası’ sloganıyla kitap okuyan sporcular, okudukları kitapları içindeki notlar ile birlikte Misak-ı Milli Ortaokulu’na gönüllü olarak hediye ettiler. Nusaybin ilçesinde bulunan Misak- ı Milli Ortaokulu öğrencileri de kitapları okuduktan sonra başka ildeki öğrencilere hediye ederek okuma halkasına katkı sağlayacaklardır.
Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım, kitapların teslim programında yaptığı konuşmasında, ‘’Atatürk’ün ‘Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım’ sözleri bize ilham oldu. Gökmeydan Spor Kulübü’müzün hep spor yapması hem de kitap okuması hem de kitapları hediye etmesi çok güzel örnek bir davranıştır. İnsanları bilinçlendirmek, kültür seviyelerini artırmak oldukça güzel bir davranış modelidir. Böyle güzel bir örnek projeyi başlatan Elif Çatal hocamızla ve siz sporcularımızla gurur duyuyoruz. Desteklerinden dolayı yönetici arkadaşlarıma ve sporcu velilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.
Projeye destek veren tiyatro eğitmeni Şeker Aybala, ‘’İyi bir sporcu olmak istiyorsanız, daha çok kitap okumalısınız’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi

Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi

Başkan Palancıoğlu’ndan gençlere müjde

Başkan Palancıoğlu’ndan gençlere müjde

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:17
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Aslantaş Eczanesi
Tepebasi
İrem Eczanesi
Odunpazari
Turuncu Eczanesi
Odunpazari
Yaşam Eczanesi
Tepebasi
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Meriç Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Ünlü Oyuncu Engin Öztürk’ün Ablası Berrin Öztürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü Oyuncu Engin Öztürk’ün Ablası Berrin Öztürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çatı Yangınları Ve Doğalgaz Patlamalarına Karşı Önlemler

Çatı Yangınları Ve Doğalgaz Patlamalarına Karşı Önlemler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.