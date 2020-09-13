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Okul alışverişinde sepetler değişti

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Uzaktan eğitim, elektronik eşyaya olan talebi artırdı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam edilmesi, okul alışverişlerinde elektronik eşyaya olan talebi de beraberinde getirdi.

GittiGidiyor'un satış verileri, uzaktan eğitim sebebiyle okul alışverişinde sepetlerin değiştiğini gösteriyor.

Yeni dönem okul alışverişi, GittiGidiyor'un "elektronik" kategorisindeki bazı ürünlere olan talebi artırdı. Uzaktan eğitime bağlı olarak okul alışverişinde özellikle bilgisayar ve bilgisayar aksesuarlarında satışlar arttı.

Okulların açılmasından önceki 2 haftanın satışları, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında dizüstü bilgisayar satışları 2 kattan fazla, masaüstü bilgisayar satışları ise 3 kattan fazla artış kaydetti. Tablet satışları 5 kata yakın artış gösterirken, buna bağlı olarak tablet klavyesi satışları da 9 kat yükseldi.

Bilgisayar ve tabletin yanı sıra bu ürünlerin aksesuar satışlarında da dikkati çekici bir artış gerçekleşti. Webcam satışları, geçen yılın aynı dönemine göre 30 kattan fazla artış gösterdi.

GittiGidiyor'da gerçekleştirilen mouse satışları da yüzde 74 arttı.

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