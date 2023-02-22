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Okul atölyesinde deprem bölgesine kıyafet üretiliyor

22.02.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da depremzedelere destek olmak için kolları sıvayan veliler okul atölyesinde depremzedelere kıyafet dikiyor. Havaların soğuk olması nedeniyle polar ağırlıklı dikilen kıyafetler deprem bölgelerine gönderiliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak nitelenen 2 ayrı depremin ardından milletçe birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenen Türkiye’den bölgeye çeşitli yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Aksaray’da güç birliği yapan vatandaşlar dört koldan yardımlar için seferber oluyor. Aksaray Atatürk İlkokulunda kolları sıvayan öğrenci velileri okulun atölyesinde kıyafet üretimine başladı. Dikiş makinesi başına geçen kadınlar tişört, polar ceket, kazak gibi kıyafetleri dikerek deprem bölgesine gönderiyor. Günlük yaklaşık 50 adet kıyafet dikebilen kadınlar son zamanlarda havaların soğuk olması nedeniyle polar kazak ve polar ceket dikimine başladı.

Yapılan çalışmaları anlatan okul müdürü Recep Çelen, “Deprem bölgesine gönderilmek üzere çeşitli giysiler dikiyoruz. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza yönelik çalışıyoruz. Buradaki bayanlar bizim velilerimiz. Halk Eğitim bünyesinde açtığımız kursumuzda gönüllü velilerimiz gelerek mont, eşofman gibi giysiler dikiyoruz. Tişört, eşofman takımı, polar ceket, özellikle polar çok gidiyor. Son 1 haftadır polar eşofman üretimine geçtik” dedi.

Öğrenci velisi Hacer Arık (48), ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Amacımız depremzedelere yardım etmek, bir nebzede olsa yardımcı olmak. Gönlümüz onlarla, hep birlikte ama bizde bunu yapmaya çalışıyoruz, elimizden gelen bu” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci velisi Aysel Özdemir (55) ise “Amacımız depremzedelere yardım olsun diye çalışıyoruz. Geldik yardım ediyoruz. Ben temizliyorum, arkadaşlar dikiyor, kesiyorlar. Ben makineye oturmuyorum ama elimden geldiği kadar yardım ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi Seher Üzer, “Burada depremzedelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için gönüllü olarak çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Maksat depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak. Bu soğuk kış gününde üşütmemek, çocukları giydirebilmek, kendilerini giydirebilmek, elimizden geldiği kadar bir nebzede olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
İfakat Ünal (47) ise, “Amacımı depremzedelere biraz yardım etmek, acılarını biraz dindirmek istiyoruz. Onun için elimizde geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bu, inşallah memnun olurlar, kıyafetlerimizi dikip gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

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