Okul bahçelerini boyama etkinliği başlatıldı: “Teneffüs saatlerini daha eğlenceli hale getiriyoruz”

Belediye, okul bahçelerine rengarenk boyama çalışmalarını başlatarak, çocukların daha keyifli ve neşeli bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

OKUL BAHÇELERİ RENGARENK BOYANACAK

Çocukların mutluluğunu ön planda tutan Yunusemre Belediyesi, okul bahçelerine neşe katacak rengarenk boyama çalışmaları gerçekleştiriyor. Proje kapsamında başvuruda bulunan okulların oyun alanları, çocukların keyifli vakit geçirebileceği şekilde özenle boyanacak.

PROJENİN BAŞLANGICI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK İLKOKULU’NDA YAPILDI

Projenin başlangıcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda yapıldı. Burada yapılan boyama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Semih Balaban, bir eğitimci olarak bu projeden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“TENEFFÜS SAATLERİNİ DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRİYORUZ”

Başkan Balaban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Neşeli Teneffüsler Projesi kapsamında okullarımızda küçük ama etkili dokunuşlar yapıyoruz. Oyun alanlarını boyayarak çocuklarımızın teneffüs saatlerini daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bir eğitimci olarak böyle bir projede yer almaktan büyük gurur duyuyorum. Başvuruda bulunan tüm okullarımızda bu çalışmaları sürdüreceğiz. İmkanlarımız doğrultusunda halkımız ve çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır