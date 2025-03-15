EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Okul bahçelerini boyama etkinliği başlatıldı: “Teneffüs saatlerini daha eğlenceli hale getiriyoruz”

Okul bahçelerini boyama etkinliği başlatıldı: “Teneffüs saatlerini daha eğlenceli hale getiriyoruz”

15.03.2025 14:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunusemre Belediyesi, çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefleyen ‘Neşeli Teneffüsler Projesini’ hayata geçirdi. Projenin ilk adımı, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda atıldı.

Okul bahçelerini boyama etkinliği başlatıldı: “Teneffüs saatlerini daha eğlenceli hale getiriyoruz”

Belediye, okul bahçelerine rengarenk boyama çalışmalarını başlatarak, çocukların daha keyifli ve neşeli bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

AW413069_02

OKUL BAHÇELERİ RENGARENK BOYANACAK

Çocukların mutluluğunu ön planda tutan Yunusemre Belediyesi, okul bahçelerine neşe katacak rengarenk boyama çalışmaları gerçekleştiriyor. Proje kapsamında başvuruda bulunan okulların oyun alanları, çocukların keyifli vakit geçirebileceği şekilde özenle boyanacak.

AW413069_03

PROJENİN BAŞLANGICI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK İLKOKULU’NDA YAPILDI

Projenin başlangıcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda yapıldı. Burada yapılan boyama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Semih Balaban, bir eğitimci olarak bu projeden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AW413069_04

“TENEFFÜS SAATLERİNİ DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRİYORUZ”

Başkan Balaban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Neşeli Teneffüsler Projesi kapsamında okullarımızda küçük ama etkili dokunuşlar yapıyoruz. Oyun alanlarını boyayarak çocuklarımızın teneffüs saatlerini daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bir eğitimci olarak böyle bir projede yer almaktan büyük gurur duyuyorum. Başvuruda bulunan tüm okullarımızda bu çalışmaları sürdüreceğiz. İmkanlarımız doğrultusunda halkımız ve çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

YKS adaylarına altın değerinde tavsiyeler...YKS adaylarına altın değerinde tavsiyeler...
Toplum üzerindeki etkileri araştırılacak...Toplum üzerindeki etkileri araştırılacak...
Anahtar Kelimeler:
okul TENEFFÜS SÜRESİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Zafer Algöz Şinasi Yurtsever'in vefat haberini apar topar sildi! Yürek burkan detay...

Zafer Algöz Şinasi Yurtsever'in vefat haberini apar topar sildi! Yürek burkan detay...

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Valilikler peş peşe açıkladı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Valilikler peş peşe açıkladı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.