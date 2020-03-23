Okul bahçesi araç dezenfeksiyon merkezi oldu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, okul servis araçları ve taksiler başta olmak üzere şehirdeki araçların dezenfekte edildiği merkez haline getirildi.

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, bir yandan günde 5 ila 7 ton solüsyon üretimini yaparak ihtiyaca cevap vermeye çalışırken, diğer yandan da işçileri ve çocukları taşıyan servis araçlarını belirli periyotlarla dezenfekte ediyor.

Okulun bahçesinde, taksiler ve özel araç sahipleri de belirli gün ve saatlerde araçlarını dezenfekte ettirilebiliyor.

Okul müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, fırsatçılara karşı okulun her bir bölümünü koronavirüs önlemleri için kullandıklarını belirterek, maliyetlere denk gelen küçük ücretler karşılığında hizmet vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Bu çalışmayı bir seferberlik olarak algıladıklarını vurgulayan Altıok, eğitime ara verilmesi nedeniyle okul bahçesini dezenfekte merkezi haline getirdiklerini ifade etti.