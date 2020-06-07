Okul bahçesindeki çam ağaçlar kesildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde bulunan ve tehlike arz ettiği iddia edilen çam ağaçları için kesim kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşemseddin İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ve tehlike arz eden çam ağaçları için kesim kararı alındı. Okul bahçesinde bulunan 6 adet çam ağacı kararın ardından bugün kesildi. Ağaçlardaki çam kese böceklerinin her yıl çok sayıda öğrencide ve okul personelinde alerjiye neden olduğu, yatan bazı ağaçların okul binası üzerine yıkılma riski taşıdığı öğrenildi.

Kesilen çam ağaçlarının okulun yakacak ihtiyacını karşılayacağı edinilen bilgiler arasında.

