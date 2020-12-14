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Okul bahçesinden musluk çalındı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.12.2020 14:54 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Anadolu Lisesi’nin bahçesinde bulunan çeşmelerin muslukları çalındı.Altınkaya Mahallesi’nde bulunan Kızılırmak Anadolu Lisesi’nin gece bahçesine giren henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, 4 adet musluğu çalarak kaçtı.

Okul bahçesinden musluk çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Anadolu Lisesi’nin bahçesinde bulunan çeşmelerin muslukları çalındı.
Altınkaya Mahallesi’nde bulunan Kızılırmak Anadolu Lisesi’nin gece bahçesine giren henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, 4 adet musluğu çalarak kaçtı. Muslukları sökülen çeşmenden akan suları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine okula gelen idareciler durumu polise bildirdi. Okula gelen polisler yaptıkları incelemede kamera kayıtlarında bahçeye giren 2 kişiyi belirledi. Polis ekipleri okul bahçesinden muslukları çalan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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