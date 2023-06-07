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Okul bahçesine kurulan balon park öğrencilerin neşe kaynağı oldu

07.06.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Mamahatun 17 Şubat ilkokulu bahçesinde polisler tarafından kurulumu ve kullanımı gerçekleştirilen ’Balon Park’ çocuklara eğlenceli ve mutlu saatler yaşatıyor.

Okul bahçesine kurulan balon park öğrencilerin neşe kaynağı oldu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Erzincan Öğrenim Birimi ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ortak organizasyonuyla “Polislerle Macera Adası” projesi gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde Tercan Mamahatun 17 Şubat İlköğretim Okulu öğrencileri ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ortak organizasyonuyla “Polislerle Macera Adası” projesinde kurulan balon park ile çocuklara eğlenceli ve mutlu saatler yaşattılar.

Yapılan etkinlik ile ilgili bilgi veren Erzincan TEGV Öğrenim Birim sorumlusu Bengül Karagöz, “Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile eğitim gönüllülerinin destekleriyle çocuklarımızın mutlulukları için etkinlik düzenledik. Bizler TEGV olarak hem birim içi etkinlikler, hem de yüz boyama etkinliğiyle birim bahçemize kurulan şişme parkla çocuklarımızın doyasıya eğlenmelerini, eğlenmeye doymalarını sağladık. TEGV sloganımızda olduğu gibi; ‘Bir çocuk değişir, dünya değişir.’ Çocuklarımızın yüzlerinde ki gülümseme her şeye değer” dedi.

“POLİSLERLE MACERA ADASI PROJESİ”

Projede görevli ekipler tarafından verilen bilgilendirmede ise "Çocuklar hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Geleceğimizin sağlıklı bireyleri için İl Emniyet Müdürlüğü olarak üzerimize düşenin daha fazlasını yapmak istediğimizden çocuklarla bir yolculuğa çıkmak istiyoruz. Onların yanında olduğumuzu hissetmeleri ve emniyet mensuplarına güven duygularının aşılanması temel hedefimizdir. Geleceğimizin sahipleri olan çocuklarımızın hem daha sosyal hem daha özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla ’Polislerle Macera Adası’ projemizi açıklamaktan büyük mutluluk duyarız. İl Emniyet Müdürümüz Kenan Kurt’un talimatlarıyla, ’Polislerle Macera Adası’ projesi ile çocukların mutluluklarına şahit olmak bizleri de ayrıca mutlu ediyor, Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Okul bahçesine kurulan balon park öğrencilerin neşe kaynağı oldu

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