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Okul bahçesine kuş evi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından 4 metre yüksekliğinde kuş evi yapıldı.Doğa hayvanlarının, kış günlerinde sıcak yuvalarının olması ve yemlerinin her zaman hazır bulunması için yapılan ve Aşiyan olarak bilinen kuş yuvasının yapımında, ilçede bulunan kurumların da destek verdiği belirtildiDin Kültürü Öğretmeni Ali Duyan, yaptığı açıklamda, ’’Yapmış olduğumuz bu dev kuş yuvamıza yem bırakma çalışmasıda yaptık.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından 4 metre yüksekliğinde kuş evi yapıldı.
Doğa hayvanlarının, kış günlerinde sıcak yuvalarının olması ve yemlerinin her zaman hazır bulunması için yapılan ve Aşiyan olarak bilinen kuş yuvasının yapımında, ilçede bulunan kurumların da destek verdiği belirtildi
Din Kültürü Öğretmeni Ali Duyan, yaptığı açıklamda, ’’Yapmış olduğumuz bu dev kuş yuvamıza yem bırakma çalışmasıda yaptık. Okul bahçemize gelen kuşlar yaptığımız Asşyan’ı yuva olarak benimsemeye başladılar. Böylece öğrencilerimize hayvan sevgiside aşılamış oluyoruz. Bu dev kuş evinin yapımında bize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum’’ dedi.

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