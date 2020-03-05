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Okul bahçesine trafik eğitim parkuru

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer ilkokulu bahçesinde Kütahya’da ilk defa uygulanan ’’Bahçede trafik parkuru’’ uygulamasıyla, öğrencilere trafik polisleri tarafından eğitim verildiği bildirildi.Altıntaş Milli Eğitim Müdür Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz okullarından Zafer İlkokulu, Kütahya’da bir ilki gerçekleştirerek okul bahçelerine kurdukları trafik eğitim parkuru üzerinden öğrencilerine eğitim vermeye başladı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer ilkokulu bahçesinde Kütahya’da ilk defa uygulanan ’’Bahçede trafik parkuru’’ uygulamasıyla, öğrencilere trafik polisleri tarafından eğitim verildiği bildirildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdür Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz okullarından Zafer İlkokulu, Kütahya’da bir ilki gerçekleştirerek okul bahçelerine kurdukları trafik eğitim parkuru üzerinden öğrencilerine eğitim vermeye başladı. İlçe Emniyet Amirliği’nden trafik polislerinin de katkılarıyla süren eğitim, her sınıf için gerçekleştirilecek. Projede emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği’ne teşekkür eder, öğrencilerimize faydalı olmasını dilerim’’ ifadelerini kullandı.

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