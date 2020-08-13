Okul başarısı hayatını değiştirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde Şabanata İlköğretim Okulu öğrencisi İlhan Yağız Karaca, Darüşşafaka giriş sınavında başarılı olarak üniversite hayatına kadar burs kazandı. Orta öğretimden üniversite hayatına kadar ücretsiz kolej eğitim hakkı elde eden Karaca’yı Belediye Başkanı Kazım Özgan hediyelerle ödüllendirdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Öğrenci İlhan Yağız Karaca ve okul müdürü Muhammet Yıldırım, müdür yardımcıları ile öğrencinin ailesini makamında ağırladı.

Şabanata İlköğretim Okulu 4-H sınıfı öğrencilerinden İlhan Yağız Karaca, bursluluk sınavında toplam bin 93 adayın katıldığı sınavda başarılı olarak, mali durum araştırması ve sağlık kontrolünün ardından orta öğretimden, üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde etti.

Kozan Belediye başkan Kazım Özgan; “Başarısından dolayı öğrencimiz İlhan Yağız Karaca’yı kutluyorum. Bu başarısında emeği olan öğretmenimizi okul müdürümüzü ve ailesini tebrik ediyorum. Her başarının ardında mutlaka öğretmeni vardır. Biz her seferinde öğrenciye verilen değere dikkat çekerek öğrencilerimize başta kitap olmak üzere bir çok hediye dağıttık. Öğrencilerimiz okusun diye, öğrencimizi kutluyor başarılarının devamın diliyorum” dedi.

Başkan Özgan öğrenciye çeşitli hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.

