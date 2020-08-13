YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Okul başarısı hayatını değiştirdi

Okul başarısı hayatını değiştirdi

ADANA HABERLERİ  | 13.08.2020 16:13 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde Şabanata İlköğretim Okulu öğrencisi İlhan Yağız Karaca, Darüşşafaka giriş sınavında başarılı olarak üniversite hayatına kadar burs kazandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde Şabanata İlköğretim Okulu öğrencisi İlhan Yağız Karaca, Darüşşafaka giriş sınavında başarılı olarak üniversite hayatına kadar burs kazandı. Orta öğretimden üniversite hayatına kadar ücretsiz kolej eğitim hakkı elde eden Karaca’yı Belediye Başkanı Kazım Özgan hediyelerle ödüllendirdi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Öğrenci İlhan Yağız Karaca ve okul müdürü Muhammet Yıldırım, müdür yardımcıları ile öğrencinin ailesini makamında ağırladı.
Şabanata İlköğretim Okulu 4-H sınıfı öğrencilerinden İlhan Yağız Karaca, bursluluk sınavında toplam bin 93 adayın katıldığı sınavda başarılı olarak, mali durum araştırması ve sağlık kontrolünün ardından orta öğretimden, üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde etti.
Kozan Belediye başkan Kazım Özgan; “Başarısından dolayı öğrencimiz İlhan Yağız Karaca’yı kutluyorum. Bu başarısında emeği olan öğretmenimizi okul müdürümüzü ve ailesini tebrik ediyorum. Her başarının ardında mutlaka öğretmeni vardır. Biz her seferinde öğrenciye verilen değere dikkat çekerek öğrencilerimize başta kitap olmak üzere bir çok hediye dağıttık. Öğrencilerimiz okusun diye, öğrencimizi kutluyor başarılarının devamın diliyorum” dedi.
Başkan Özgan öğrenciye çeşitli hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Adana Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:47
Öğle
12:49
İkindi
16:34
Akşam
19:40
Yatsı
21:04

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Arhan Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Bora Eczanesi
Seyhan
Büyük Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Terör Yuvalarına 25. Uygulama

Terör Yuvalarına 25. Uygulama

Çete lideri yakayı ele verdi

Çete lideri yakayı ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.