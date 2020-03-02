Okul çağı çocuklarında akran zorbalığı, depresyona yol açabiliyor

Sakarya Özel Altınküre lisesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Hasan Lütfü Ayanoğlu, akran zorbalığının sık karşılaşılan toplumsal bir problem olduğunu ve uzun vadede birey üzerinde olumsuz etkiler bırakan bir şiddet formu olduğunu belirtti.

Okullarda akran zorbalığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artmaya devam ediyor. Geçilen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalarda okullarda uygulanan akran zorbalığına dikkat çekildi. Sakarya Özel Altınküre Fen ve Anadolu Lisesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Hasan Lütfü Ayanoğlu, zorbalığın sık karşılaşılan toplumsal bir problem olduğunu ve uzun vadede birey üzerinde olumsuz etkiler bırakan bir şiddet formu olduğunu ifade etti.

Toplum sağlığı etkilenebilir

Zorbalığın okullarda da çocuklar için risk oluşturduğunu belirten Hasan Lütfü Ayanoğlu, "Bunun en önemli sebebi olarak, çocuklarımızın kendisinin güçlü olduğunu gösterme, göz önünde bulunma ve popüler olma çabası diyebiliriz. Ayrıca popüler olarak algılanan çocukların duygusal zorbalığı statü kazanmak amacıyla kullandığını da ifade edebiliriz. Bu süreçte zorbalık uygulayan çocuk kendi popülerliğini kanıtlamaya çalışırken, mağdur çocukların algıları kendilerini suçlayıcı şekilde gelişmektedir. Buna ek olarak, kendilerine yardımcı olabilecek ve sosyal becerilerini geliştirebilecek sosyal çevre edinmekte zorluk yaşayabilmektedirler. Okul döneminde zorbalığa maruz kalan öğrenciyi inceleyecek olursak, zorbalığın ciddi bir travmaya sebep olabileceğini ve etkilerinin okul yıllarını aşarak yaşam boyu sürebileceğini, dolayısıyla toplum sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz" dedi.