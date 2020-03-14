Okul çevrelerinde 2 bin 885 kişi sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı

Antalya’da okul çevrelerinde düzenlenen Güvenli Eğitim Uygulamasında 2 bin 885 kişi sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı.

Okul servis araçlarına yönelik okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlere yönelik, “Güvenli Eğitim Uygulaması” yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çocuk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Trafik ve diğer birimlere bağlı 203 ekip ve 546 personel ile 639 okul çevresi genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlendi.

Yapılan uygulama sonucunda 107 internet kafe, 36 oyun salonu, 25 iddia bayi, 89 büfe, 91 içkili yer, 226 park ve bahçeler, 65 metruk bina ve 99 adet okul servis aracı denetlendi. Bir internet salonu, 3 kafe/kahvehaneye değişik maddelerden toplam 576 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 bin 885 şahsın GBT kaydı soruldu, 7 aranan şahıs yakalandı.

