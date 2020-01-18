Okul çevrelerinde güvenlik uygulaması

Muratpaşa ilçesinde okullar çevresinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 13 okul çevresinde faaliyet gösteren, 2 internet salonu, bir kahvehane ve 4 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 42 şahıs ve 10 adet araç incelendi, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

