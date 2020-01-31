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Okul Destek Projesi kapsamında başarılı öğrenciler ödüllendirildi

ERZURUM HABERLERİ  | 31.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Okul Destek Projesi kapsamında Erzurum’da okul başarısı yüksek olan ve takdirname alan 12 öğrenciye tablet ve telefon hediye edildi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen tablet dağıtım törenine AÇSH il Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Yakutiye Sosyal Hizmet merkezi Müdürü Yusuf Yiğit, Palandöken Sosyal Hizmet Müdürü Cevat Çimen, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhsin Aslan, başarılı öğrenciler ve aileleri katıldı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Sosyal Ekonomik Destek hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla hayata geçirilen Okul Destek Projesi kapsamında, çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.Çocukların okul başarısını önemsediklerini belirten İlbaş, ‘’Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçen Okul Destek Projesi kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Okul Destek Projesi kapsamında Erzurum’da okul başarısı yüksek olan ve takdirname alan 12 öğrenciye tablet ve telefon hediye edildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen tablet dağıtım törenine AÇSH il Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Yakutiye Sosyal Hizmet merkezi Müdürü Yusuf Yiğit, Palandöken Sosyal Hizmet Müdürü Cevat Çimen, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhsin Aslan, başarılı öğrenciler ve aileleri katıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Sosyal Ekonomik Destek hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla hayata geçirilen Okul Destek Projesi kapsamında, çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.
Çocukların okul başarısını önemsediklerini belirten İlbaş, ‘’Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçen Okul Destek Projesi kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un himayelerindeki proje kapsamında başarılı çalışmalara imza atılıyor. Çocuklarımızın okul başarısını çok önemsiyoruz. Bugün çocuklarımıza yaptığımız tablet dağıtımıyla onları ödüllendirmenin heyecanını yaşadık. Projemize emeği geçenlere teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz’ ’dedi.
AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci ise tablet ve telefonunun doğru kullanımının önemine değinerek, çocukların teknoloji cihazları derslerine katkı sağlayacak araştırmalarda kullanmasının gerekliliğine değindi.
Konuşmaların ardından AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ve kurum yöneticilerince başarılı çocuklara tablet dağıtımı yapıldı.
Öğrenci velileri ve öğrenciler ise tablet dağıtımından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, AÇSH Bakanlığı ve AÇSH İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

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