Okul görevlileri işi uzmanından öğrendi

Küresel çapta insanlığı tehdit eden korona virüs salgınına karşı yurt çapında çeşitli önlemler alınırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu bağlamda tüm ilçelerde okullardan gelen görevliler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı uzman ekiplerden dezenfeksiyon uygulaması yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeden okul görevlilerine dezenfeksiyon uygulaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, çalışmanın ne şekilde yapılacağı ve çalışma esnasında uyulması gereken noktalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Okul personeline bilgiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekip sorumluları ve uzman personel tarafından verildi. Oldukça verimli geçen toplantılarda, okul görevlilerinin soruları da tüm detaylarıyla yanıtlandırıldı. Teorik ve pratik eğitim alan okul görevlileri, ilgi ve destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.