Okul harçlıklarıyla depremzedelere makarna gönderdiği

Burhaniye ilçesinde, Nadir Tolun İlkokulu öğrencisi Ahmet Altuğ, deprem bölgesine erzak gönderdi.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası, Burhaniye Belediyesinin başlattığı yardım kampanyası ilgi gördü. Belediyenin yardım çadırı yardımseverlerle dolup taşarken, Nadir Tolun İlkokulu öğrencisi Ahmet Altuğ da harçlıklarından biriktirdiği parayla kuru bakliyat alarak yardım çadırına teslim etti. Deprem sonrası yaşanılanlardan çok üzüntü duyduğunu belirten Ahmet Altuğ, “Ne yapabileceğimi düşündüm. Birikmiş harçlıklarım vardı. Para olarak göndermektense harçlıklarımla marketten makarna, pirinç gibi bakliyatlar aldım. Belediyenin yardım topladığını ve depremzedelere götüreceğini duyunca ben de aldığım malzemeleri göndermek istedim” dedi.

Belediye hizmet binası önüne kurulan deprem yardım çadırında çalışmalarını sürdüren ekipler, depremzedeler için yeni ihtiyaç eşyalarını toplamaya devam ediyor.



