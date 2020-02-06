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Okul kantincilerine ilk yardım eğitimi verildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.02.2020 13:08 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kentin dinamiklerine yönelik gerçekleştirdiği ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kentin dinamiklerine yönelik gerçekleştirdiği ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor. KO-MEK “can kurtaran” eğitimini bu defa okul kantincilerine verdi.
Kantincilere yönelik verilen ilk yardım eğitimi, çocukların okullarda yaşayabileceği olası kazalar ve üzücü olayların önüne geçilmesi adına hayati önem taşıyor.
Okul kantincilerinden eğitime yoğun ilgi
Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyon Başkanı ve İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ile Kocaeli Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği (SAYKİDER) Başkanı Aykut Sunar’ın önderliğinde organize edilen eğitime okul kantincilere yoğun ilgi gösterdi. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu’ndaki eğitim
KO-MEK Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı usta öğreticisi tarafından verildi.
Teorik eğitim ilk yardım tanımı ile başladı
Teorik ve pratik uygulamalı eğitimde ilk olarak ilk yardımın tanımı yapıldı. İlk yardımın doğru uygulanmasının önem taşıdığı vurgulanan eğitimde, acil tedavi ve ilk yardımın farkı anlatıldı. Acil tedavinin uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiği, ilkyardımın ise; bu konuda eğitim almış herkes tarafından yapılabileceği kaydedildi.
Soğukkanlı olun
KO-MEK Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı usta öğreticisi eğitimde özellikle ilk yardımı yapacak olan kişinin son derece soğukkanlı olması gerektiği üzerinde durdu. Bu aşamada ilk yardımın bazen hiçbir şey yapmamak olduğu da hassasiyetle dile getirildi. İlk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin altı çizildi.
Cansız manke üzerinde kalp masajı
Pratik eğitim kapsamında ayrıca okul kantincilerine, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardımı, yanıklarda ilk yardım ile zehirlenmelerde ilk yardım konuları anlatıldı. Ayrıca yaralı taşıma tekniği gösterildi. Pratik eğitimin son bölümünde KO-MEK Usta Öğreticisi tarafından cansız manken üzerinde ilkyardım uygulaması yapıldı. Uygulamada, verilen eğitim çerçevesinde cansız mankene kalp mesajı ve yaralarına müdahale yöntemleri aktarıldı.
“Çocuklar bize emanet”
Kocaeli Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği (SAYKİDER) Başkanı Aykut Sunar, Kocaeli’ndeki okul kantincilerine yönelik KO-MEK tarafından verilen eğitimin önemine değindi. Okulda çocukların öğretmenlerinden sonra en fazla okul kantincilerini gördüğünü ve birebir iletişim halinde olduğunu söyleyen Sunar, “Okuldaki çocuklar bir anlamda bizlere emanet. Biz onları her an görüyoruz. Olası kazalarda onlara ilk yardımı biz yapabiliriz. Doğru bilinen bir ilk yardımın hayat kurtardığını biliyoruz. Geçmiş dönemde acı olaylar yaşadık. İlk yardımı bilirsek, çocuklarımızı kurtarabiliriz” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükakın’a teşekkür ederiz
KO-MEK’in adına yakıştığı gibi Halk Üniversitesi olduğunu kaydeden Sunar, “Dernek olarak sosyal sorumluluk bilinciyle ve geçmişte yaşanan acı olayların bir daha yaşanmaması için üyelerimizin bu eğitimi almasını istedik. Dışarıda bu eğitimi almaya kalksak önemli bir meblağ ödemimiz gerekiyordu. Ama Halk Üniversitemiz talebimizi hemen kabul ederek bize bu eğitimi hem de uzman eğitmenlerin gözetiminde vermeyi kabul etti, Allah razı olsun ” dedi. Sunar, kendilerine bu imkanı sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere KO-MEK yetkililerine teşekkür etti. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyon Başkanı ve İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu da KO-MEK’in herzaman eğitimle vatandaşların yanında olduğuna vurgu yaparak, okul kantincileri için verilen ücretsiz ilk yardım eğitimi için teşekkür etti.

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