YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Okul müdürlerine “Proaktif Eğitim Liderliği” semineri verildi

Okul müdürlerine “Proaktif Eğitim Liderliği” semineri verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 11.02.2020 13:32 | Son Güncelleme

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Vizyoner Yönetim Eğitim Buluşmaları kapsamında Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Elamalı ilçelerinde görev yapan ilçe milli eğitim müdürlerine yönelik seminer düzenlendi.Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Proaktif Eğitim Liderliği” konulu semineri Eğitim Uzmanı Prof.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Vizyoner Yönetim Eğitim Buluşmaları kapsamında Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Elamalı ilçelerinde görev yapan ilçe milli eğitim müdürlerine yönelik seminer düzenlendi.
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Proaktif Eğitim Liderliği” konulu semineri Eğitim Uzmanı Prof. Dr. A. Halim Ulaş verdi. Toplantıya Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş’ta katıldı. Açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş; “Yeni nesil konulara ve olaylara çok farklı açılardan bakıyor. Kendimizi sürekli yenileyip gençlerimizin ve çocuklarımızın açısından bakmaya çalışalım. Okulumuzu nasıl vizyon bir okul haline getirmek için çalışmalıyız” dedi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. A. Halim Ulaş ise, “ Başarıya giden yolda okulun idarecisi önemlidir. Okul müdürünün proaktif bir müdür olmalıdır. Proaktif bir müdür nasıl olur. Çözüm odaklı olmalıdır. İnisiyatif kullanabilendir. Yetenekli olandır. Risk alabilendir. Ekip çalışmasını ön plana çıkarabilendir. Sağlıklı iletişim kurabilendir. Değişime uyum sağlayabilendir. Gelecek için program yapabilendir. Sorun ortaya çıkmadan sorunların tespitini yapabilen ve önlemini alabilendir. İnsanları etkileyebilen ve hareket geçirebilendir. Öngörülü olabilendir. Ar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Antalya Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:44
Öğle
13:16
İkindi
16:13
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Cem Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Berber esnafı için karar yürürlükte"

AESOB Başkanı Dere: "Berber esnafı için karar yürürlükte"

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da denizden çıkıp bisikletle dağa tırmanan sporcuların zorlu mücadelesi

Antalya’da denizden çıkıp bisikletle dağa tırmanan sporcuların zorlu mücadelesi

Kökçe: "Sera kurmak apartman yapmaktan daha zor hale geldi"

Kökçe: "Sera kurmak apartman yapmaktan daha zor hale geldi"

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.